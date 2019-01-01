  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شعار متصفح مايكروسوفت الجديد يثير التساؤلات

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعار متصفح مايكروسوفت الجديد يثير التساؤلات


وكالات / سما /

كشف عملاق التكنولوجيا الأميركي "مايكروسوفت"، عن الشعار الجديد لمتصفحها الشهير "مايكروسوفت إيدج"، الذي أطلقته قبل سنوات، إلا أن تصميمه أثار تساؤلات بشأن مصدره.

ويتخذ التصميم الجديد شكلا حلزونيا باللونين الأزرق والأخضر مع خلفية بيضاء، وجاء الشكل الجديد لشعار "مايكروسوفت إيدج" على صورة الحرف e باللغة الإنجليزية.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون التقنية توم وارن، في تغريدة على "تويتر" إن مايكروسوفت توصلت إلى هذا الشعار في عيد الفصح، حيث أشركت موظفيها في العملية البحث عن "لوغو جديد".

لكن كثيرين اعتبروا أن شكل الشعار الحالي يشبه شعارا تجاريا خاصة بمسحق الغسيل "تايد بودز".

ونشر مغرد صورة تجمع شعار تصفح مايكروسفت الجديد، وشعار المسحوق، وأرفق الصورة بتعليق: "سنطلق على اللوغو الجديد اسم مايكروسوفت تايد بودز".

ورأى آخرون أن الشعار الجديد للمتصفح الشركة الأميركية يشبه إلى حد ما شعار متصفح "فايرفوكس".

#شعار #مايكروسوفت

الأكثر قراءة اليوم

"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة

لتعزيز "الانسجام العرقي".. إجبار نساء الإيغور على النوم بجانب موظفين صينيين

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت "الكثير من المعلومات" عن داعش

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

كرهينبول : تقرير الأمين العام برأني من كافة التهم وتعرضت لضغوط سياسية أمريكية لتصفية الأونروا

الأحمد: طلب عقد لقاء وطني بعد الموافقة على الانتخابات "خرق للقوانين"

الأخبار الرئيسية

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم

هآرتس تكشف : هكذا دخل عربيد المسكوبية سليما وخرج بحالة حرجة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "مستمرون"

الأمم المتحدة تنفي اجتماع غوتيرس بشخصيات إسرائيلية لتغيير ولاية الأونروا