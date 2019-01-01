  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

نجم السلة الفلسطينية يُعقب على مشاكل اتحاد كرة السلة

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم السلة الفلسطينية يُعقب على مشاكل اتحاد كرة السلة


غزة / سما /

قال نجم فريق خدمات البريج لكرة السلة إبراهيم أبو رحال ، إن ما يحدث داخل أروقة اتحاد كرة السلة في شطري الوطن، "لن يجلب لكرة السلة إلا الدمار".

وأضاف أبو رحال في منشور له عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "يجب على اللاعبين والاعلامين وكل من له علاقة بكرة السلة أن يكون له وقفة وكلمة ويجب علينا أن نتكاتف لحل هذه الإشكالية.

ولفت أبو رحال إلى أن الاتحاد في قطاع غزة، عمل على إنجاح اللعبة بعد أطلق رزمة كاملة من البطولات دون توقف، الأمر الذي يعتبر نجاح لهم، مطالباً الوقوف بجانبهم في هذه الظروف.

وأشار إلى أن لاعبي غزة لهم الحق في المعاملة كما يُعامل لاعبي الضفة من جميع النواحي المادية والمعنوية.

وتسآل أبو رحال، لماذا لا يكون هناك تجمع دوري للمنتخب في قطاع غزة وبحضور المدرب الدولي كافتر؟، مشدداً على تواجد العديد من اللاعبين النجوم على مستوى الوطن في قطاع غزة.

وناشد أبو رحال اتحاد السلة في الضفة الغربية، المحافظة على اللعبة، والحفاظ على أجيال مصيرهم الرياضي معلق بين أيديهم.

#كرة السلة #اتحاد كرة السلة

الأكثر قراءة اليوم

"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة

لتعزيز "الانسجام العرقي".. إجبار نساء الإيغور على النوم بجانب موظفين صينيين

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت "الكثير من المعلومات" عن داعش

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

كرهينبول : تقرير الأمين العام برأني من كافة التهم وتعرضت لضغوط سياسية أمريكية لتصفية الأونروا

الأحمد: طلب عقد لقاء وطني بعد الموافقة على الانتخابات "خرق للقوانين"

الأخبار الرئيسية

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم

هآرتس تكشف : هكذا دخل عربيد المسكوبية سليما وخرج بحالة حرجة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "مستمرون"

الأمم المتحدة تنفي اجتماع غوتيرس بشخصيات إسرائيلية لتغيير ولاية الأونروا