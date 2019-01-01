نجم السلة الفلسطينية يُعقب على مشاكل اتحاد كرة السلة

غزة / سما /

قال نجم فريق خدمات البريج لكرة السلة إبراهيم أبو رحال ، إن ما يحدث داخل أروقة اتحاد كرة السلة في شطري الوطن، "لن يجلب لكرة السلة إلا الدمار".

وأضاف أبو رحال في منشور له عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "يجب على اللاعبين والاعلامين وكل من له علاقة بكرة السلة أن يكون له وقفة وكلمة ويجب علينا أن نتكاتف لحل هذه الإشكالية.

ولفت أبو رحال إلى أن الاتحاد في قطاع غزة، عمل على إنجاح اللعبة بعد أطلق رزمة كاملة من البطولات دون توقف، الأمر الذي يعتبر نجاح لهم، مطالباً الوقوف بجانبهم في هذه الظروف.

وأشار إلى أن لاعبي غزة لهم الحق في المعاملة كما يُعامل لاعبي الضفة من جميع النواحي المادية والمعنوية.

وتسآل أبو رحال، لماذا لا يكون هناك تجمع دوري للمنتخب في قطاع غزة وبحضور المدرب الدولي كافتر؟، مشدداً على تواجد العديد من اللاعبين النجوم على مستوى الوطن في قطاع غزة.

وناشد أبو رحال اتحاد السلة في الضفة الغربية، المحافظة على اللعبة، والحفاظ على أجيال مصيرهم الرياضي معلق بين أيديهم.