شباب الزوايدة يكشف عن أول صفقاته لإياب الدوري

غزة / سما /

أعلن نادي شباب الزوايدة عن أول صفقاته في الدور الثاني, عقب حصوله على لقب بطل الشتاء في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وأكد الزوايدة تعاقده مع المهاجم الشاب رضا أبو لبدة, لتعزيز صفوف الفريق في إياب دوري الدرجة الثانية, بقيادة المدير الفني حازم الحجار.

وخاض أبو لبدة, الذى تم قيده رسميا على كشوفات شباب الزوايدة مدة موسمين, أول حصصه التدريبية مع الفريق خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن شباب الزوايدة يتصدر دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب" برصيد 19 نقطة, بفارق 6 نقاط أمام أهلي النصيرات واتحاد دير البلح تواليا.