تضارب الأنباء حول عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان

وكالات / سما /

تضاربت الأنباء حول عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف ميلان الإيطالي من جديد، بعد تأكيد دان كورتمانش نائب رئيس الاتصالات في اتحاد كرة القدم الأمريكي بأن اللاعب لن يعود للروسونيري.

وكان دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي قد صرح لشبكة “” مساء أمس بأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد وقّع لميلان، وسيعود إليه من جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويلعب حالياً زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 38 عاماً في فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وسينتهي عقده في شهر ديسمبر القادم.

ولكن بعد تصريح دون جاربر، خرجت تقارير صحفية من شبكة “سكاي سبورتس” تشير إلى أن ميلان نكر وجود أي اتصال مع إبراهيموفيتش بالوقت الحالي.

وذكرت الشبكة بأن مستقبل إبرا ليس واضحاً حتى الآن، إلا أنه قد ينضم لميلان في آخر المطاف، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتخذ قراره النهائي.

بينما نشر نائب رئيس الاتصالات في اتحاد كرة القدم الأمريكي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة ينفي فيها انضمام النجم السويدي لميلان.

وقال في تغريدته “على الرغم من التقارير الخاطئة، إلا أن مفوض الدوري الأمريكي دون جاربر لم يذكر مسألة انضمام إبراهيموفيتش لميلان”.

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش تألق مع فريقه هذا الموسم، بإحرازه 31 هدفاً.