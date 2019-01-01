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هل نشهد "كلاسيكو" في السوبر الإسباني؟

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل نشهد "كلاسيكو" في السوبر الإسباني؟


وكالات / سما /

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تفاصيل إقامة قرعة كأس السوبر المحلي خلال الموسم الكروي الحالي 2019-2020.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، فإن قرعة البطولة ستقام الإثنين المقبل، بمشاركة 4 فرق وفقا للنظام الجديد.

ويشارك برشلونة في المسابقة كبطل لـ"الليغا", وفالنسيا كبطل للكأس, بينما يظهر أتلتيكو مدريد بصفته وصيفا لـ"الليغا", وريال مدريد الذي احتل المركز الثالث, الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية رؤية لقاء "كلاسيكو" بين "البرشا" والملكي".

ويجري لقاء نصف النهائي الأول, في الثامن من يناير المقبل, على أن يكون اللقاء الثاني في التاسع منه, أما النهائي, فيقام في الثاني عشر من نفس الشهر, بين الفريقين الفائزين في المربع الذهبي.

#كأس السوبر الإسباني

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