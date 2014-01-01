لويس سواريز يرغب في الانتقال إلى الدوري الأمريكي

وكالات / سما /

يبدو أن مهاجم فريق برشلونة لويس سواريز يرغب في ختام مسيرته بأمريكا الشمالية وأنه يدرس منذ الآن الخطوة القادمة الذي سيقوم بها بعد ترك البارسا.

و إدعى مهاجم فريق سياتل ساوندرز ولاعب منتخب أوروجواي نيكولاس لوديرو بأن نجم البلاوجرانا يرغب في اللعب إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم وأن انتقاله إلى هناك مجرد مسألقة وقت.

وسجل سواريز مع البارسا حتى الآن 8 أهداف هذا الموسم منهم 6 أهداف في بطولة الدوري الإسباني وهدفين حاسمين ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

و كشف لوديرو أحد أصدقاء لويس سواريز المثربين بأن القناص الأوروجوياني سوف يلعب في أي وقت قريب مع أحد الأندية الدوري الأمريكي.

وقال لوديرو في خديثه لموقع البطولة الرسمي : “أعتقد أن عليك أولاً إقناع برشلونة ولكن سواريز يرغب في اللعب في أمريكا..كان حلمه هو اللعب لبرشلونة وهو ما يزال يلعب بشكلٍ رائع للغاية ويشعر بالراحة هناك”.

استطرد لوديرو : “إنه يحب الدوري الأمريكي ودائماً ما يسألني عن بعض الأشياء.. آمل أن يلعب سواريز معي في سياتل ساوندرز على الرغم من أنها قد تكون مهم صعبة.. لكن انتقاله إلى الدوري الأمريكي مسألة وقت”.

وتعاقد البلاوجرانا مع سواريز صاحب الـ32 عاماً في عام 2014 قادماً من ليفربول ومازال النجم صاحب الـ32 عاماً يملك عقداً مستمراً مع ناديه الحالي حتى صيف عام 2021.

وأكد المدير العام لنادي سياتل ساوندرز تصريحات لوديرو مشيراً إلى أن سواريز تواصل معه هاتفياً عام 2016 ومازحه بشأن انتقاله إلى فريق سياتل في المستقبل، وأخبرني أنه قد يأتي بعد سبع سنوات..وربما يعني كان يعني بعد انتهاء عقده وفترته مع برشلونة”.