مدرب إيفرتون يزف نبأً ساراً بشأن إصابة أندريه جوميز

وكالات / سما /

صرح البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي بأن لاعبه أندريه جوميز قد يعود للمشاركة مع التوفيز قبل نهاية هذا الموسم، بالرغم من إصابته الخطيرة التي تعرض لها في المباراة الماضية.

وتعرض البرتغالي أندريه جوميز لكسر في كاحله بعد كرة مشتركة مع الكوري الجنوبي سون نجم توتنهام هوتسبير، في اللقاء السابق الذي جمع إيفرتون بالسبيرز، ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي.

إصابة جعلت من في الملعب يبكي بسبب شدتها، وتحدث الجميع بأن موسمه بكل تأكيد انتهى مع إيفرتون، ولن يعود إلا في الموسم القادم.

وتحدث ماركو سيلفا في مؤتمره الصحفي قبل مباراة إيفرتون القادمة ضد ساوثهامبتون، عندما سئل عن موعد عودة أندريه جوميز، ورد قائلاً “ليس من السهل تحديد موعد محدد لعودة أندريه جوميز”.

وأضاف “ولكن ردود أفعال الجهاز الطبي هي أنه من الممكن أن نراه يلعب مرة أخرى هذا الموسم، الإصابة بكل تأكيد خطيرة”.

وتابع “كل شيء يسير بشكلٍ جيد، ونأمل في رؤيته يلعب مرة أخرى هذا الموسم، ولكن بالطبع لسنا متأكدين”.