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مستوطنون يكسرون أشجار زيتون في قرية أم صفا غرب رام الله

الجمعة 08 نوفمبر 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على تكسير أشجار زيتون في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد رئيس المجلس القروي مروان الصباح ، بأن مجموعة من المستوطنين، كسروا ست أشجار زيتون في منطقة المرج بالقرية، تعود مليكتها للشقيقين أيمن وأكرم طناطرة.

وأضاف: إن القرية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية بدعم المزارعين، ومساعدتهم على استصلاح أراضيهم لتثبيت صمودهم فيها.

ولفت إلى أن 200 دونم من أراضي قرية أم صفا، مهددة بالاستيلاء من قبل جيش الاحتلال لصالح توسيع مستوطنة  "حلميش".

#مستوطنون

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