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الذهب يسجل أدنى انخفاض منذ عامين ونصف

الجمعة 08 نوفمبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يسجل أدنى انخفاض منذ عامين ونصف


طوكيو/ وكالات/

تتجه أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام، وسط حالة من التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1468.86 دولار للأونصة، دون تغيير يذكر تقريبا، ليتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017.

وفي الجلسة السابقة، تراجعت الأسعار اثنين بالمئة لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

ويعزز التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة مما يحد من الإقبال على المعدن النفيس، لكن الاتفاق يواجه معارضة داخلية شرسة في البيت الأبيض بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم الجمركية سيبدد النفوذ الأمريكي في المفاوضات.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد عن 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري بما يرجع في الأساس إلى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.المصدر: "رويترز"

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