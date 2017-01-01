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الرياض: قطر تسعى لخفض التوتر مع جيرانها

الجمعة 08 نوفمبر 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض: قطر تسعى لخفض التوتر مع جيرانها


الرياض /وكالات/

أكد مسؤول سعودي بارز أن قطر قد اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المسؤول الذي تحدث للصحفيين في واشنطن شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.

وشدد المسؤول على أنه رغم هذه الخطوات، لا يزال يتعين على قطر فعل المزيد لمعالجة الخلاف القائم بينها وجيرانها منذ 2017.

وفي يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متهمة الدوحة بالتدخل في شؤونها ودعم الإرهاب.

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