إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

أسقطت إيران، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد.وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أنه بعد أن رصدت الرادارات الإيرانية المنتشرة في جنوب غرب البلاد تحليق طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر، دون معرفة هويتها، قامت المضادات الجوية الإيرانية بإطلاق عدة قذائف صاروخية وأسقطت المسيرة.وأضافت الوكالة إن الطائرة المسيرة لم تكن معروفة بالنسبة للرادارات الإيرانية، ما دفع المضادات الجوية لإسقاطها على الفور.وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني أسقطت طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غرب البلاد. ولم تحدد التقارير الإعلامية ما إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية.

من جهتها قالت وكالة أنباء إقليم خوزستان بأن منظومة مرصاد متوسطة المدى أسقطت طائرة مسيرة في سماء ميناء ماهشهر على مياه الخليج جنوب غرب البلاد.

كما أفادت وكالة أنباء خورنا في إقليم خوزستان بأن السكان في محيط ميناء الإمام سمعوا صوت إطلاق صواريخ فجر اليوم.