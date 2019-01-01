  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد

الجمعة 08 نوفمبر 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة في مياه الخليج جنوب البلاد


طهران /وكالات /

 أسقطت إيران، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أنه بعد أن رصدت الرادارات الإيرانية المنتشرة في جنوب غرب البلاد تحليق طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر، دون معرفة هويتها، قامت المضادات الجوية الإيرانية بإطلاق عدة قذائف صاروخية وأسقطت المسيرة.
وأضافت الوكالة إن الطائرة المسيرة لم تكن معروفة بالنسبة للرادارات الإيرانية، ما دفع المضادات الجوية لإسقاطها على الفور.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني أسقطت طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غرب البلاد. ولم تحدد التقارير الإعلامية ما إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية.

من جهتها قالت وكالة أنباء إقليم خوزستان بأن منظومة مرصاد متوسطة المدى أسقطت طائرة مسيرة في سماء ميناء ماهشهر على مياه الخليج جنوب غرب البلاد.

كما أفادت وكالة أنباء خورنا في إقليم خوزستان بأن السكان في محيط ميناء الإمام سمعوا صوت إطلاق صواريخ فجر اليوم.


 

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات إسرائيلية: سيناريو مرعب لحرب فظيعة قد تندلع وستدمر كل شيء

"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة

لتعزيز "الانسجام العرقي".. إجبار نساء الإيغور على النوم بجانب موظفين صينيين

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت "الكثير من المعلومات" عن داعش

"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

كرهينبول : تقرير الأمين العام برأني من كافة التهم وتعرضت لضغوط سياسية أمريكية لتصفية الأونروا

الأحمد: طلب عقد لقاء وطني بعد الموافقة على الانتخابات "خرق للقوانين"

الأخبار الرئيسية

امن غزة يعتقل 3 مسلحين حاولوا اختراق الحدود المصرية فجر اليوم

هآرتس تكشف : هكذا دخل عربيد المسكوبية سليما وخرج بحالة حرجة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "مستمرون"

الأمم المتحدة تنفي اجتماع غوتيرس بشخصيات إسرائيلية لتغيير ولاية الأونروا

ابو عمار

بعد منعه بغزة.. "فتح" تعلن عن فعاليات إحياء ذكرى الرئيس الراحل "أبو عمّار" في الضفة