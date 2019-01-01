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أمير سعودي يثير جدلا بتقبيله رأس المطربة أصالة (شاهد)

الجمعة 08 نوفمبر 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعودي يثير جدلا بتقبيله رأس المطربة أصالة (شاهد)


وكالات

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا للأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، وهو يقبل المطربة السورية "أصالة" في أحد حفلات الرياض.


وأظهر التسجيل "أصالة" وهي في مقصورة الأمراء والمسؤولين والشخصيات المهمة في إحدى حفلات الرياض، بينما قابلها عبدالرحمن بن مساعد وقبلها من رأسها.


وأثار التسجيل جدلا واسعا، وتصدر هاشتاغ "عبدالرحمن بن مساعد" على موقع "تويتر" في السعودية؛ إذ انتقد مغردون ما فعله الأمير السعودي.

بدوره، برر عبدالرحمن بن مساعد فعلته، بقوله: "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم".


وأضاف عبدالرحمن بن مساعد: "سألتني -أصالة- في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك".


واختتم الأمير السعودي، حديثه، بقوله: "الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا مافعلته علنا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

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