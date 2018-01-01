  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

الجمعة 08 نوفمبر 2019 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش


وكالات

كشف مسؤول تركي النقاب عن أن زوجة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي كشفت الكثير من المعلومات عن التنظيم وآليات عمله، من بينها بعض المعلومات المتعلقة بزوجها زعيم التنظيم.

وذكر المسؤول التركي أن زوجة زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي الذي قتل في هجوم امريكي على ادلب كشفت العديد من اسرار التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي، مشيراً إلى ان ارملة البغدادي كشفت أن اسمها الحقيقي هو اسماء فوز الكبيسي وليس رانية محمود.

وذكر المسؤول التركي أن ارملة البغدادي القي القبض عليها العام الماضي في حزيران 2018 في محافظة هاتي قرب الحدود السورية، إلى جانب ابنة البغدادي، مشيراً إلى ان العلاقة بين الابنة والزوجة تأكدت من خلال الحمض النووي الذي قدمته جهات عراقية مختصة.

وأوضح المسؤول التركي أن زوجة البغدادي تبرعت بالعديد من المعلومات عن زوجها ابو بكر البغدادي زعيم داعش، وعن طريقة عمل التنظيم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كشف الاربعاء الماضي اعتقال ارملة زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات إسرائيلية: سيناريو مرعب لحرب فظيعة قد تندلع وستدمر كل شيء

اسرائيل : حماس تمتلِك صواريخ جديدة تتحدّى “القبة الحديديّة” وأخرى ضربت حيفا

"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة

بالاسماء والصور: الاحتلال يلاحق صرافين بادعاء نقل أموال إيرانية لغزة و الضفة

نجل نتنياهو يثير زوبعة: قبل حكم والدي لم يكن سوى البرتقال في إسرائيل

مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت "الكثير من المعلومات" عن داعش

رسائل السنوار في ميزان الردع.. ليلة الهجوم على غزة؟ ..د.محمد بكر

الأخبار الرئيسية

هآرتس تكشف : هكذا دخل عربيد المسكوبية سليما وخرج بحالة حرجة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "مستمرون"

الأمم المتحدة تنفي اجتماع غوتيرس بشخصيات إسرائيلية لتغيير ولاية الأونروا

14

"حماس" تكشف عن تفاصيل مشاورتها مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الانتخابات..

ابو عمار

بعد منعه بغزة.. "فتح" تعلن عن فعاليات إحياء ذكرى الرئيس الراحل "أبو عمّار" في الضفة