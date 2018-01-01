مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت معلومات خطيرة عن زوجها وعن تنظيم داعش

وكالات

كشف مسؤول تركي النقاب عن أن زوجة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي كشفت الكثير من المعلومات عن التنظيم وآليات عمله، من بينها بعض المعلومات المتعلقة بزوجها زعيم التنظيم.

وذكر المسؤول التركي أن زوجة زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي الذي قتل في هجوم امريكي على ادلب كشفت العديد من اسرار التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي، مشيراً إلى ان ارملة البغدادي كشفت أن اسمها الحقيقي هو اسماء فوز الكبيسي وليس رانية محمود.

وذكر المسؤول التركي أن ارملة البغدادي القي القبض عليها العام الماضي في حزيران 2018 في محافظة هاتي قرب الحدود السورية، إلى جانب ابنة البغدادي، مشيراً إلى ان العلاقة بين الابنة والزوجة تأكدت من خلال الحمض النووي الذي قدمته جهات عراقية مختصة.

وأوضح المسؤول التركي أن زوجة البغدادي تبرعت بالعديد من المعلومات عن زوجها ابو بكر البغدادي زعيم داعش، وعن طريقة عمل التنظيم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كشف الاربعاء الماضي اعتقال ارملة زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي.