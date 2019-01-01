لتعزيز "الانسجام العرقي".. إجبار نساء الإيغور على النوم بجانب موظفين صينيين

لندن/وكالات/

قال تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن نساء أقلية الإيغور اللائي اعتقل أزواجهن، يجبرن على مشاركة الفراش مع مسؤولين أمن صينيين مكلفين بمراقبتهن داخل منازلهن.

وكشف التقرير الذي استند إلى تحقيق أجراه موقع "راديو فري آسيا" (RFA)، عن نوم العاملين بالحزب الشيوعي بصفة منتظمة إلى جانب أفراد من أُسر أقلية الإيغور المضطهدة، خلال زيارات مراقبة تستمر لمدد تصل أحيانا إلى أسبوع.

ونظام المراقبة هو جزء من نهج قمعي تتبعه السلطات الصينية المركزية في التعامل مع أقلية الإيغور المسلمة، وتقول منظمات حقوقية إن هناك نحو مليون مسلم من الإيغور معتقلون في معسكرات إعادة التأهيل.

أما الذين خارج السجن، فإنهم يتعرضون لإجراءات أمنية مشددة عند المرور بنقاط التفتيش، أو عند فحص الهوية الشخصية، بالإضافة إلى خضوعهم لكاميرات تعريف الوجه.

ومنذ بداية العام الماضي، طلبت السلطات من عائلات الإيغور دعوة موظفين حكوميين إلى منازلهم، حتى يحصلوا على معلومات بخصوص نمط معيشتهم وأرائهم السياسية، ومدى امتثالهم للتلقين السياسي.

وقد وظفت الصين أكثر من مليون جاسوس، معظمهم من الذكور الذين ينتمون إلى عرقية الهان، التي تشكل الأغلبية العظمى من التركيبة السكانية الصينية، للإقامة في منازل الإيغور كل شهرين، ضمن برنامج "اجتمعوا معا وصيروا عائلة".

وخلال الزيارات، يقوم الموظفون الذين تصفهم الحكومة بـ"الأقارب"، بالأكل والشرب والعمل ومشاركة السرير مع مضيفيهم، كما يقول مسؤول بالحزب الشيوعي لـ RFA.

وبحسب المسؤول، الذي تكلم بشرط السرية، فإن الموظفين يقيمون نهارا وليلا في منازل الإيغور.

وادعى المسؤول أنه لم يسمع شيئا بخصوص تعرض المضيفين للاستغلال الجنسي على يد الموظفين الحكوميين، مضيفا "الآن يعتبر من الطبيعي بالنسبة للإناث أن ينمن على نفس الفراش مع أقاربهن الذكور".

وتصف الحكومة البرنامج بأنه تطوعي، لكن مسلمي الصين يدركون جيدا أن رفض أي مبادرة من جانب الدولة يمكن أن يؤدي إلى اعتبارهم متطرفين محتملين.

وتظهر صور على وسائل التواصل الاجتماعي "الأقارب الجدد" وهم يحضرون أفراح وجنازات ومناسبات خاصة بالإيغور.

وأكد رئيس لجنة أحد الأحياء في ينغيسار، لـ RFA، أن الموظفين الذكور ينامون إلى جانب نساء الإيغور بصفة منتظمة في أثناء إقامتهم بالمنازل، ومن المقبول للموظفين أن يظلوا بعيدين عن مضيفيهم مسافة متر واحد في أثناء الليل، زاعما أنه لم يشتك أحد من هذا النظام.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووش قد لفتت سابقا إلى أن عائلات الإيغور لا تملك خيار رفض هذه الزيارات.

من جانبها، تقول الحكومة الصينية إن هذه الزيارات تهدف إلى "تعزيز الانسجام العرقي"، إذ يقوم الموظفون بتعليم أسر الإيغور لغة الماندرين وأغاني الحزب الشيوعي، والمساعدة في أنشطة المنزل، والمشاركة في الأنشطة الجماعية.