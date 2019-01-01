وزير الزراعة: إسرائيل تعيق استيراد العجول من الخارج

رام الله / سما /

قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري اليوم الخميس، ان اسرائيل أعاقت استيراد "العجول" من الخارج بعد قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيرادها من إسرائيل ضمن خطتها للانفكاك الاقتصادي عنها.

واضاف العطاري في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن السلطات الإسرائيلية تتحفظ على شاحنة عجول كبيرة وصلت إلى الجانب الإسرائيلي لأحد مستوردي قطاع غزة، وأنهت كافة الإجراءات البيطرية دون أي ملاحظات، وكان من المفترض دخولها الأحد الماضي.

واعتبر العطاري، أن القرار الإسرائيلي غير "قانوني ويعد خرقا للاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، لافتا إلى أن العجول دخلت بموجب الاتفاقيات والإجراءات التي صادق عليها الجانب الإسرائيلي وقدمت بشكل رسمي ووفق الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تضمنت سحب تصاريح من المستوردين الفلسطينيين، وانه "يحاول فرض ضغوط على المستوردين الفلسطينيين وتوجيه رسالة للحكومة الفلسطينية للعدول عن قرارها".

ورأى العطاري، أن قرار الحكومة الفلسطينية بوقف شراء العجول من السوق الإسرائيلي أزعج نظيرتها الإسرائيلية "التي تريد لنا أن نتخذ أي قرار ضمن التشاور معها"، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية "لن تترك المستوردين وحدهم وستدافع عنهم".

وتعمل الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية منذ تسلمها مهام عملها في نيسان/أبريل الماضي، على خطة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن إسرائيل تشمل مجالات الزراعة والصحة والطاقة.

وهددت إسرائيل السلطة الفلسطينية بـ"عواقب وخيمة" في حال عدم تراجعها عن قرار وقف استيراد المواشي منها، المستمر منذ 15 من ايلول/سبتمبر الماضي.

وتستورد فلسطين سنويا قرابة 120 ألف عِجل من إسرائيل، وهو ما يمثل نحو نصف استهلاك السوق الفلسطينية من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية الكمية عن طريق استيراد اللحوم المجمدة من الخارج وكذلك من الإنتاج المحلي.