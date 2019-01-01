"حماس" تكشف عن تفاصيل مشاورتها مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الانتخابات..

غزة / سما /

أصدرت عن حركة "حماس" اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول اجتماعها التشاوري مع مؤسسات وقادة المجتمع المدني الفلسطيني.

وقال الحركة في البيان، "أنهت قيادة الحركة قبل قليل اجتماعاً تشاورياً مع مؤسسات وقادة المجتمع المدني الفلسطيني، شارك فيه العشرات من رؤساء وشخصيات المجتمع المدني الفلسطيني، وقد تركز النقاش والبحث حول الانتخابات الفلسطينية وسُبُل إنجاحها، وتهيئة الأجواء اللازمة لذلك من إطلاق للحريات وتوفير للضمانات كافة؛ بما يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأكدت الحركة أنه قد شرحت كل الإجراءات والمواقف التي اتخذتها حتى الآن، متابعاً "وستواصل العمل بها لإنجاح الانتخابات باعتبارها مطلباً شعبياً على جميع القوى احترامه".

وأضافت "ستواصل قيادة الحركة مشاوراتها مع الفصائل السياسية كافة، والنخب المجتمعية والقوى المدنية، وصولاً إلى موقف وطني جامع يحقق مصلحة شعبنا ويحترم خياراته.

بدورها، عبرت قادة المؤسسات المدنية والشخصيات عن سعادتهم بهذا اللقاء، وأبدوا ارتياحاً لحرص قيادة الحركة على إنجاح الانتخابات، حسب ما جاء في البيان.

وأكدوا ضرورة تهيئة الأجواء، وإطلاق الحريات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، واحترام نتائجها.