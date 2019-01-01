بعد منعه بغزة.. فتح تعلن عن فعاليات إحياء ذكرى الرئيس الراحل "أبو عمّار" في الضفة

غزة / سما/

أعلنت حركة "فتح" -مفوضية التعبئة والتنظيم عن فعالياتها لإحياء الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد القائد الرمز المؤسس ياسر عرفات

واستنكرت الحركة منع حركة حماس إحياءَ الذكرى في قطاع غزة معتبرةً ذلك مساساً بالأعرافِ الوطنيةِ وانتهاكاً للحرّيات العامة.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم ان الفعاليات ستكون على النحو التالي:

مؤسسة ياسر عرفات يوم الاحد 11/10 الساعه 6مساءً قصر رام الله الثقافي

فعاليات الاقاليم بمناسبة احياء الذكرى 15 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات:

رام الله

يوم الاثنين 11/11 الساعه 12 ظهراً والتجمع في مدرسة ذكور رام الله الثانويه ثم المسير الى الضريح

شمال الخليل

الاثنين الساعه 11 قبل الظهر في بلدة سعير/ منطقة راس العروض.

قلقيلية

الاثنين 11/11 الساعه 11 مدرسة المرابطين

طولكرم

11/11 الساعه 11.30 في جامعة فلسطين التقنيه.

نابلس

الثلاثاء 11/12 الساعه 12 ظهراً المسرح المكشوف / الأكاديمية .

يطا

الثلاثاء 11/12 الساعه 11 قبل الظهر مدرسة ذكور المثنى الثانويه

طوباس

الثلاثاء 11/12 الساعه 11 قبل الظهر دوار الشهداء مسيرات كشفيه

المهرجان المركزي يوم السبت 11/16 في طمون.

ملاحظة : باقي الاقاليم التي لم تحدد مواعيدها ستعلنها لاحقا.