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رام الله: اللواء صلاح شديد يبحث شؤون وتظلمات المتقاعدين العسكريين

الخميس 07 نوفمبر 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: اللواء صلاح شديد يبحث شؤون وتظلمات المتقاعدين العسكريين


رام الله / سما /

بحث اليوم الخميس اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالوطن والشتات، شؤون وتظلمات المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، مع رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء إسماعيل فراج ورئيس هيئة التنظيم والادارة اللواء يوسف دخل الله، بمقر هيئة القضاء العسكري بمدينة رام الله.

وقال نبيل برزق المتحدث باسم المفوضية الإعلامية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في بيان صحفي: “اجتمع اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالوطن والشتات واللواء جهاد الغول عضو الهيئة الإدارية المركزية بمحافظات الشمال، مع رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء إسماعيل فراج، ورئيس هيئة التنظيم والادارة اللواء يوسف دخل الله، وذلك بمقر هيئة القضاء العسكري، بمدينة رام الله، يوم الخميس الموافق 7.11.2019”.

وقال برزق، إن الاجتماع بحث بإستفاضة، مشاكل وهموم وتظلمات، وكافة شؤون المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم.

وأكد برزق على أن الإجتماع ناقش العمل لإيجاد الآلية والحلول، من أجل الحفاظ على مصالح المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، ولكافة حقوقهم المادية والمعنوية.

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