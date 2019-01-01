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نائب أميركي يزور قرية سوسيا وينتقد منع توصيل المياه إليها

الخميس 07 نوفمبر 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أميركي يزور قرية سوسيا وينتقد منع توصيل المياه إليها


واشنطن /سما/

 زار عضو الكونغرس الأمريكي اندي ليفين قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية، مؤخرا.

وقال النائب ليفين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "توتير" "سافرت إلى جنوب الضفة الغربية، بما في ذلك قرية سوسيا الفلسطينية، التي دمرتها الحكومة الإسرائيلية مرتين وتمنع حاليًا وصول المياه اليها".

وأضاف، مع نشر صورة القرية، "ومع ذلك، فقد شاهدنا المرافق الحكومية، أمام أعيننا مباشرة، في أنابيب مباشرة تقطع أراضي القرية لتوصيل المياه إلى موقع إسرائيلي غير قانوني قريب. كان ببساطة لا يصدق. على قدر ما أغضبني الموقف، على قدر ما أعطتني عزيمة القرويين الفلسطينيين انطباعا أقوى".

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