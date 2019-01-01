الاحتفال بالفائزين في تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في رام الله

رام الله / سما /

احتفلت مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الخميس، بالفائزين في "تحدي فلسطين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي".

ويهدف هذا التحدي إلى تأهيل الفائزين لتمثيل فلسطين في التحدي العربي المقرر في إمارة دبي الشهر المقبل تحت عنوان Arab IoT & AI Challenge ضمن ثلاث فئات عن مشاريع التخرج في الجامعات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة SME's، وشركات ناشئة Startup.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، إن مثل هذه المسابقات وهذا التعاون بين المؤسسات الفلسطينية، هي مفتاح للنهضة والتحرر من الاحتلال وتحسين جودة الحياة للمواطن الفلسطيني.

وأضاف سدر أن الشباب الريادي هو في مقدمة المتابعين للتطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم، وهو على درجة عالية من الأهمية تحفز الاهتمام في التكنولوجيا الحديثة، والتي تمثل لنا فرصة وتحد في إبراز التطور التكنولوجي في فلسطين.

وانطلاقا من تطوير قطاع الاتصالات في فلسطين، طالب سدر بأخذ زمام المبادرة لتسهيل عملية تسجيل المشاريع الإبداعية ضمن هذا المشروع، والعمل على تشجيع المبادرات وتطويرها.

ونوه إلى أن وزارته تعمل ضمن مشروع pas الممول من جمهورية كوريا الجنوبية، والذي تم إطلاقه بالشراكة مع عشرين شركة ناشئة.

وتم خلال الاحتفال تكريم الفائزين في 23 مشروعا رياديا ضمن الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، وعرض أبرز المنتجات التكنولوجية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للأبداع والتميز عدنان سمارة، إنه تم إطلاق هذا المشروع من أجل أن يشارك الشباب الفلسطينيين في المشروع من أجل أن يظهروا إبداعهم داخل فلسطين وخارجها.

وتابع "جرى في شهر سبتمبر الماضي إعلان دخول فلسطين في الثورة الصناعية الرابعة، واليوم نحتفل بالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء".

من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيزك عارف الحسيني الشباب الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز في المسابقة للاستثمار والعمل والتحضير للمسابقات التالية.

ودعا لتوسيع مثل هذه المبادرات وتعميمها لتصل لمزيد من المبدعين.