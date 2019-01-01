غرفة تجارة نابلس و (شراكات) تنظمان لقاء تشاوريا حول الاستثمار الزراعي

نابلس / سما /

نظمت غرفة تجارة وصناعة نابلس وشركة (شراكات) التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني لقاء مع مجموعة من المستثمرين الزراعيين وأصحاب الشركات والصناعات الغذائية في نابلس، وذلك في قاعة الغرفة.

وجاء اللقاء بهدف تسليط الضوء على كيفية تفعيل الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية من أجل الاكتفاء الذاتي، وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني والحفاظ على الأرض، وتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين، حيث تعمل (شراكات) على تسهيل عملية الوصول للمدخلات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية لتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى تسهيل عملية الوصول إلى الاسواق الخارجية، وتحفيز المزارعين للتوجه إلى زراعة المنتجات عالية القيمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الإنتاج.

ورحب رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم بالحضور، مثمنا دور صندوق الاستثمار الفلسطيني في تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، خاصة القطاع الزراعي من خلال شركة (شراكات) التي تبدي اهتمامها بهذا القطاع، وتعمل على التشاور مع المعنيين لاستكشاف فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال اللقاءات مع أصحاب الشركات والمصانع والمشاريع العاملة في هذا القطاع، والاستثمار في مجموعة من المشاريع التي تساهم في تنميته وتطوير أنشطته في عدة محافظات في الوطن.

وعبر هاشم عن الامل بتجاوب المستثمرين المحليين مع افكار الاستثمار في القطاع الزراعي، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لبدء وتطوير مشاريع زراعية تساهم في تطوير اقتصادنا الوطني وتعمل على توفير فرص عمل.

واضاف هاشم ان القطاع الزراعي بحاجة الى دعم حقيقي، وهذه فرصة للجميع لضخ الجهود من اجل النهوض فيه، مؤكدا ان الغرفة التجارية تدعم هذه التوجهات التي يقوم بها صندوق الاستثمار الفلسطيني للمساهمة في النهوض بالقطاع الزراعي عموما وما يتفرع عنه من قطاعات وصناعات ومنتجات، موجها الشكر لكل القائمين على هذه الجهود.

وقدم المدير التنفيذي لشركة (شراكات) نسيم نور الشكر لغرفة تجارة نابلس على الدعوة لهذا اللقاء، متطلعا للعمل سوياً بهدف تطوير القطاع الزراعي في محافظة نابلس على وجه الخصوص، وعلى مستوى الوطن بشكل عام.

واكد أن (شراكات) تدير محفظة استثمارية في قطاع الزراعة من خلال الاستثمار في عدد من المشاريع، والتخطيط لإنشاء مشاريع جديدة، حيث تقوم (شراكات) حالياً بدراسة معمقة حول جدوى وأثر تأسيس شركة وطنية متخصصة في الاستثمارات الزراعية بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحتملين.

وأضاف ان محفظة (شراكات) الاستثمارية في القطاع الزراعي مجموعة من المشاريع مثل مزرعة الدالية في محافظة طوباس والتي تعمل على إنتاج عنب لا بذري مبكر، بالإضافة إلى شركة الرابية والتي تقود إنشاء مصنع حديث للأعلاف الحيوانية من المدخلات النباتية.

وقال ان هناك تجارب ايجابية في كل انحاء الوطن من خلال استثمارات شركة (شراكات) كنماذج ناجحة.

وجرى في الورشة حديث مستفيض من العديد من الحضور حول بعض الأفكار الاستثمارية في القطاع الزراعي، وتمت مناقشتها من حيث جدواها، وآفاق نجاحها، وضرورة متابعتها من قبل شركة (شراكات) والمستثمرين المعنيين.