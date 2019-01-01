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"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

الخميس 07 نوفمبر 2019 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تكافل" تعلن خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة


غزة / سما /

نشرت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية و التكافل الإجتماعي، اليوم الخميس، عبر "فيسبوك" خطوات التسجيل في مشروع الوصفات العلاجية (الأدوية).

الخطوات كما هي:-  

أولاً- تسجيل البيانات الأساسية للمواطن من خلال الرابط التالي علماً بأن التسجيل يرسل رسالة لتأكد من صحة رقم الجوال و التسجيل يكون لمرة واحدة فقط ليستفيد المواطن من جميع المشاريع القادمة مستقبلاً.

الرابط

ثانياً- تسجيل الأدوية حسب التعليمات والمعايير الموجودة في الرابط من خلال ادخال فقط رقم الهوية و اسماء الأدوية ورفع التقرير الطبي.

الرابط

ثالثاً- لمن يواجه أي مشكلة في التسجيل ارسال التفاصيل عبر الرابط التالي.

الرابط

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