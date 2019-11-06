الضمير تطالب بالتحقيق الجاد في ظروف وملابسات وفاة مواطنة في دير البلح وسط قطاع غزة

غزة / سما /

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تنظر بقلق بالغ حادثة وفاة المواطنة (ر.ك) البالغة من العمر 18 عام من سكان دير البلح وسط قطاع، غزة في ظروف غامضة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير، المستندة إلى إفادة الشرطة فإنه عند حوالي الساعة 10:00 من مساء الأربعاء الموافق 6/11/2019، وصلت جثة الفتاة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وعليها أثار اعتداء وضرب، وقد أفادت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة ، حيث تم نقل الجثة صباح هذا اليوم الخميس الموافق 7/11/2019، للطب الشرعي في مستشفى الشفاء للمعاينة ولمعرفة سبب الوفاة.

وأكدت الضمير، أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الحادثة ولاستمرار قتل النساء والفتيات بغض النظر عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء جريمة قتلهن، محذرةً من التهاون مع القتلة الذين عادة ما يلجأون لتبرير جريمتهم بدافع الشرف، للإفلات من العقاب المناسب.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة المواطنة (ر.ك)، وتقديم مقترفيها للعدالة, ونشر نتائج التحقيق على الملأ .

ودعت إلى ملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء وسيما على خلفية الشرف والتعامل معهم كأي جرائم قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.