غنيم يبحث مع "قطر الخيرية" تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مدير جمعية قطر الخيرية في فلسطين حذيفة جلامنة، آفاق التعاون المستقبلية في مجال دعم تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي للتجمعات الفلسطينية.

وأكد غنيم خلال لقائه جلامنة، اليوم الخميس، أهمية هذا التوجه في دعم قطاع المياه الذي يواجه دوما العديد من التحديات لا سيما في البعد السياسي المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وما فرضه من تقسيمات على الأرض، ووضع العراقيل أمام تنفيذ المشاريع التطويرية والطارئة.

وأشار إلى أن دعم هذا القطاع لا يتأتى فقط في دعم مشاريع البنية التحتية، إنما في دعم الجوانب المختلفة كالأبحاث العلمية والاستفادة من التطور التكنلوجي واستخداماته المتعددة وغيرها.

وأوضح أن سلطة المياه أدرجت على خطتها جملة من المشاريع ذات الأولوية لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، فنحن الان نسعى لحفر بئر مياه جنزور، هذا المشروع الذي تعطل العمل به لفترة طويلة، إلى جانب العمل على حل مشكلة بئر العيزية 2، والحاجة الملحة إلى حلها لضمان استمرار عملها.

من جانبه، أكد جلامنة أن جمعية قطر الخيرية تضع قطاع المياه ضمن خطتها الداعمة لقطاعات مختلفة في فلسطين، حيث تسعى للتعاون والعمل على دعم جوانب مختلفة وفق رؤية سلطة المياه وأولوياتها في تنفيذ المشاريع التي تتماشى مع احتياجات التجمعات.

وأعرب عن سعادته للتعاون مع سلطة المياه في العمل على تأهيل بئر الريحية الذي كان في السابق قد بدء العمل به لكن توقف نتيجة التضييقات الإسرائيلية، والان تسعى الجمعية للعمل في هذا المشروع بتكلفة 120 ألف دولار، والذي في حال انجازه سيساهم في تزويد المنطقة بكميات مياه بمعدل 50 كوب / الساعة.

واتفق الطرفان على ان يتم العمل معا للإطلاع على المشاريع ومجالات الاهتمام التي تضعها سلطة المياه على سلم أولوياتها، بهدف فتح وتوسيع آفاق التعاون والعمل الذي سيتم بناء على خطط سلطة المياه واهدافها التطويرية في كافة جوانب قطاع المياه.