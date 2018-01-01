مسؤول تركي: زوجة البغدادي كشفت "الكثير من المعلومات" عن داعش

انقرة /سما/

قال مسؤول تركي إن أرملة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي. وذكر المسؤول أن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد الكبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في الثاني من يونيو (حزيران) 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية إضافة إلى 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل ان اسمها ليلى جبير.

وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي ان ايه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.

واضاف "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد تبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش".

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة الأربعاء عن اعتقال أرملة البغدادي.

وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته -- أُعلن ذلك للمرة الأولى -- لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وقُتل زعيم تنظيم داعش في عملية نفّذتها قوات أمريكية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، قرب الحدود مع تركيا.