بالاسماء.. الحكومة الأردنية الجديدة بعد موافقة الملك عبدالله

عمان /سما/

وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز يوم الخميس.

وأجرى الرزاز تعديلا على حكومته على النحو التالي:

1. يعين معالي الدكتور "محي الدين" شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. يعين معالي الدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.

3. يعين معالي الدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة.

4. يعين معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة.

5. يعين معالي الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية.

6. يعين معالي السيد أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

7. يعين معالي الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

8. يعين معالي الدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة.

9. يعين معالي الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب.

10. يعين معالي الدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

11. يعين معالي الدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.