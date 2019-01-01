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"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة

الخميس 07 نوفمبر 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقد" توضح حقيقة وجود تعليمات جديدة تتعلق بالحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة


رام الله / سما /

أوضحت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس عدم وجود أي تعليمات جديدة منها فيما يتعلق بإرسال أو استقبال الحوالات المالية في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقالت سلطة النقد في تصريح صحفي صدر عنها الخميس، إن " سلطة النقد تصدر عادة تعليماتها الى كافة الجهات المرخصة بغض النظر عن المنطقة الجغرافية التي تعمل فيها تلك الجهات ، وأنه تاريخيا التعليمات التي تستهدف منطقة جغرافية معينة تكون بهدف التخفيف عن المواطنين في حالات الطوارئ كما حدث إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة".

وتابعت :" أما بخصوص التعليمات المتعلقة بتسليم الحوالات فهي ترتكز بشكل رئيسي على ضرورة التعرف على المستفيد من الحوالة والتثبت من هويته قبل عملية الصرف خوفا من الاحتيال".

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