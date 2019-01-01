التربية و"بيالارا" تختتمان أسبوع التربية الإعلامية والمعلوماتية

رام الله / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، اليوم الخميس، فعاليات أسبوع التربية الإعلامية والمعلوماتية، الذي استهدف ما يزيد عن 30 مدرسة من كافة محافظات الوطن.

وتضمّن الأسبوع عديد الفعاليات التي ركّزت على رفد الطلبة المشاركين بمهارات متخصصة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية؛ بما شمل زوايا حول الكشف عن الأخبار الكاذبة، والتنمر الإلكتروني، والأمان الرقمي، وغيرها.

وأكدت التربية و"بيالارا"، في بيان لهما، الأهمية الكبيرة لفعاليات هذا الأسبوع في ترسيخ مفاهيم التربية الإعلامية والرقمية لدى طلبة المدارس، بما يعزز لديهم مهارات التفكير الناقد والتعامل مع الإعلام ومضامينه.

وكانت فعاليات الأسبوع استهلت من مديريات غزة ورام الله والبيرة وضواحي القدس، تبعتها بعد ذلك مديريات نابلس وجنوبها وسلفيت، وكانت فعاليات الاختتام في مديريات الخليل وجنوبها ووسطها ويطا وأريحا.