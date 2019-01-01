زيارة يفتتح مركز تطوير قدرات الأطفال المعاقين سمعياً في دير البلح

غزة / سما/

افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس الفريق الوطني لإعادة الإعمار محمد زيارة، اليوم الخميس، مركز تطوير قدرات الأطفال المعاقين سمعيا في جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين سمعيا وبصريا في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه سيستفيد من المركز حوالي 2100 طفل من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، عبر تكلفة مالية بنحو 175 ألف دولار.

وقالت: إن المشروع سيعمل على تحسين البيئة التعليمية والصفيّة للطلاب المعاقين سمعيا في مدرسة الحنان للصم، وأيضا تحسين عملية التواصل لدى الطلاب المعاقين سمعيا عبر تزويدهم بمعينات سمعية "ديجيتال"، كما سيعمل المشروع على تطوير برنامجي عيادة السمعيات والتدريب المهني في الجمعية.

وأشار زيارة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 3 مليون دولار من المنحة الكويتية لقطاع التعليم للمساهمة في مشاريع لصالح مؤسسات التعليم العالي والجمعيات المتخصصة بذوي الإحتياجات الخاصة ومراكز الأيتام.

ويتضمن المشروع تجهيز مختبر اللغة، وتجهيز عيادة فحص السمع بالمعدات الطبية، وأيضا تطوير أثاث المدرسة وقاعة الألعاب وساحة الألعاب الخارجية وتأثيثها، وأوضحت الوزارة أنه سيتم تزويد قاعة الموسيقى بالأدوات الموسيقية والفن التشكيلي بمستلزماته، وأيضا تزويد قاعة التدريب المهني بالأدوات اللازمة، كما سيتم شراء سيارة "ميكروباص " لنقل الأطفال.