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أبو جيش يؤكد ضرورة استمرار الأنروا في تقديم خدماتها للاجئين

الخميس 07 نوفمبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو جيش يؤكد ضرورة استمرار الأنروا في تقديم خدماتها للاجئين


رام الله / سما /

بحث وزير العمل نصري أبو جيش، مع مديرة عمليات الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس، آليات التعاون المشترك والعمل المستقبلي، وكذلك الأزمة المالية الحالية ونقص السيولة التي تواجهها الأونروا، والتي تهدد استمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وقال أبو جيش خلال لقائه لويس في مقر الوزارة برام الله، اليوم الخميس، إن الأونروا رغم كافة الصعاب التي تواجهها، تقدم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدا الدور الهام الذي تقوم به الدول الأوروبية والعربية والصديقة لدعم ميزانية الأونروا، من أجل استمرار خدماتها المقدمة للاجئين.

وأشار إلى أن الحكومة عبر وزارة الخارجية تتواصل مع الدول المانحة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والصديقة، لحل أزمة التقليصات في موازنة الأونروا، لأهمية استمرار عمل الأونروا من أثر بالغ الأهمية في استمرار القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

بدورها، أعربت لويس عن شكرها لدولة فلسطين على الدور الذي قامت به، خلال مشاورات اللجنة التي عقدت في نيويورك، من أجل دعم استمرارية وتمديد عمل الأونروا، وكذلك توفير الأموال اللازمة لدعمها من الدول المانحة، بهدف معالجة التقليصات في موازنة الأونروا.

وأكدت إستعداد الأونروا للتعاون مع وزارة العمل في المجالات المشتركة.

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