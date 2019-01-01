ميلادينوف يجتمع بعائلة الجندي الأسير جولدين.. وهذا ما قاله المبعوث الاممي!

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة " يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الخميس، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اجتمع الليلة مع عائلة الضابط الأسير بغزة هدار جولدين.

وقالت الصحيفة، إن ملادينوف كتب على حسابه في "توتير" بعد اللقاء: "أن قضية جولدين، حالة إنسانية ويجب حلها وفقًا لقرار الأمم المتحدة 2474".

وأضاف ملادينوف: "لا ينبغي لأحد أن يعيش مع مثل هذا الألم"، معبراً عن تضامنه مع عائلة الأسير هدار جولدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة جولدين تمارس ضغوطات كبيرة، داخلية وخارجية من أجل الإفراج عن ابنها، الأسير بغزة منذ خمس سنوات.