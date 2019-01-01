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البرغوثي يدين قرار ابعاد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"

الخميس 07 نوفمبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدان الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار الاحتلال الاسرائيلي ابعاد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر، بدعوى دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).

واعتبر البرغوثي أن هذا القرار يأتي في سياق سعي الاحتلال الصهيوني لإسكات منظمات حقوق الانسان الناشطة في الأراضي الفلسطينية، ويعبر عن مدى حالة العجز الحقيقية التي يعاني منها الاحتلال بسبب حملات المقاطعة وتأثيرها الدولي.

وقال البرغوثي أن ابعاد الاحتلال لشاكر محاولة لاخفاء حقيقة نظام الفصل والتمييز العنصري الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتعدي صارخ على دور مؤسسات حقوق الانسان الدولية العاملة في فلسطين ومحاولة لاسكات صوت الحق.

#هيومن رايتس ووتش #مصطفى البرغوثي

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