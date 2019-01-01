الشعبية تدين منع فعالية إحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات بغزة

غزة / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إقامة فعالية في ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، داعية إياها إلى التراجع عن هذه الخطوة غير المبررة.

واعتبرت الجبهة في بيان لها ، أن هذه الخطوة عدا عن أنها تُشكّل تعدياً صريحاً على الحقوق والحريات الخاصة والعامةـ فإنها تساهم في تسميم العلاقات الوطنية، وتفتح الباب أمام أجواءٍ تساهم في تعميق حالة الانقسام.

وختمت الجبهة مؤكدة على أن خطورة اللحظة السياسية الراهنة تتطلب من الجميع اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها ضمان إشاعة مناخات الوحدة بديلاً عن أية إجراءات من شأنها تسميم الأجواء وتعزيز الانقسام، داعية لتحويل ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات وأيٍ من الرموز الوطنية إلى فرصة لتغليب اللغة الوحدوية المسئولة.