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الشاباك: أحبطنا أكثر من 450 عملية في الضفة الغربية

الخميس 07 نوفمبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك: أحبطنا أكثر من 450 عملية في الضفة الغربية


القدس المحتلة / سما /

كشف جهاز الشاباك الاسرائيلي انه تمكن من احباط 450 هجوما خلال العام الحالي كان يجري الاعداد لتنفيذ معظمها في الضفة الغربية.
وقال رئيس الجهاز نداف أرغمان "ان معظم العمليات التي تم احباطها كانت ستنفذ بوسائل تكنولوجية متطورة في الضفة الغربية".
واضاف خلال كلمة له في معرض للصناعات العسكرية"الجمع بين التكنولوجيا والأشخاص - هذا ما سمح لنا في العام الماضي بإحباط أكثر من 450 هجومًا كبيرًا ...نشتري التقنيات الإسرائيلية قبل أي شيء آخر والصناعة الإسرائيلية جزء من هويتنا ، ونحن نستثمر في التكنولوجيا المتقدمة للغاية".
وفي أغسطس الماضي، أعلن جهاز الشاباك، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، احباط هجوما بالقنابل كان من المقرر تنفيذه في القدس وانه تم العثور على عبوة ناسفة معدة للانفجار كما جرى اعتقال الخلية التي كانت تتحضر لتنفيذ الهجوم".
كما زعم الشاباك انه في الاونة الاخيرة جرى اعتقال خلايا تابعة لحركة حماس تخطط لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية،

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