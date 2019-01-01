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ماني يرد على جوارديولا: سأواصل ادعاء السقوط

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يرد على جوارديولا: سأواصل ادعاء السقوط


وكالات / سما /

قال ساديو ماني، نجم نادي ليفربول، إن مزاعم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لا تثير اهتمامه، لأنه سيُواصل اللعب بأسلوبه، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه سيستمر في ادعاء السقوط إذا كان سيحصل على ركلة جزاء.

ولا يزال الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي مشتعلاً هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي، كما حدث في النسخة الماضية، حيث يتصدر الريدز صدارة الترتيب بينما يأتي الفريق السماوي حامل اللقب في المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

واتهم جوارديولا ساديو ماني بالتحايل على الحكام، لكن المدرب الألماني يورجن كلوب دافع عن لاعبه منذ أيام بعد تصريحات المدير الفني الكتالوني الذي تراجع عن ذلك التصريح بالأمس قائلاً: “لم أقصد الإساءة للاعب أو وصفه بتلك الطريقة”.

وقال ساديو ماني في تصريحات صحفية أمس الأربعاء: “تصريحات جوارديولا؟ حسناً، سأقوم بادعاء السقوط مجدداً إن كان ذلك سيعطينا ركلة جزاء في كل مباراة، أعتقد أن هذا ذكاء منه، للفت انتباه الحكم، لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائماً”.

وأضاف: “لم أعر اهتماماً لما قاله لأن هذا الأمر يعد جزءاً من كرة القدم، لكن مدربي يورجن كلوب كان محقاً، لا أدعي السقوط.. ربما يكون هو [جوارديولا] مهتماً بليفربول، لا أعلم، لكن ما أنا متأكد منه هو أنني سأكون مستعداً لمواجهة فريقه”.

وعن المباراة المرتقبة بينهما، قال ساديو ماني: “بصراحة لا أحب الحديث عن مانشستر سيتي، لا أحب الحديث سوى عن ليفربول وعما سنفعله ضدهم، سنلعب بأسلوبنا وسنقاتل لنتيجة إيجابية وننتطلع لهذه المباراة”.

#ساديو ماني #بيب جوارديولا

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