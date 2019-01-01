مصر تدعو الاتحاد الفلسطيني للمشاركة بالبطولة العربية

رام الله / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف, تلقيه دعوة رسمية من نظيره المصري للمشاركة في البطولة العاشرة لـ"الكانوي" الشهر المقبل.

وتنطلق البطولة العربية في مدينة "العلمين" بمحافظة "مطروح" في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر المقبل.

ودعا الاتحاد الفلسطيني للشراع, أعضاءه لاجتماع طارئ في الأيام المقبلة, لمناقشة المشاركة في المسابقة العربية.

يشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني سبق له الظهور في بطولات عربية مختلفة على صعيد "التجديف" و"الكانوي" و"الكياك" عن طريق اللاعب بلال حمتو, المقيم حاليا في "القاهرة".