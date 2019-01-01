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بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين فلسطين وأوكرانيا

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع ممثل أوكرانيا لدى فلسطين ميكولا ليشنكو، اليوم الخميس، سبل تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووضع الوزير العسيلي الضيف في صورة الوضع الاقتصاد الراهن، والتحديات التي تواجه عملية التنمية في فلسطين، في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، لافتا الى ان الوزارة ماضية في سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الاسرائيلي تدريجيا.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، بحضور رئيسة جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الأوكرانية أريج عودة، السبل الكفيلة بتطوير وتقوية علاقات اقتصادية بين البلدين، وبما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تشجيع الاستيراد المباشر، وتنظيم زيارات متبادلة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وتسهيل اجراءات دخول رجال الاعمال الفلسطيني الى أوكرانيا، إضافة الى احتياجات السوق الاوكرانية من المنتجات الفلسطينية، وجرى الاتفاق على تزويد الجانب الاوكراني بدليل الصادرات الفلسطيني، بهدف الاطلاع على ماهية السلع التي يتم تصديرها.

بدوره، ابدى الممثل الاوكراني استعداد حكومة بلاده من اجل تطوير علاقات التعاون مع دولة فلسطين .

#خالد العسيلي

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