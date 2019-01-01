  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دمشق: قوى تؤكد على إنهاء الانقسام ومواجهة محاولات تصفية القضية

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق: قوى تؤكد على إنهاء الانقسام ومواجهة محاولات تصفية القضية


رام الله / سما /

عقدت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة وحزب الشعب الفلسطيني، أمس الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة السورية دمشق، لمناقشة المستجدات الراهنة والرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ومناقشة الموقف من الانتخابات.

وأجمع الحضور على خطورة الأوضاع السياسية الراهنة في ظل العدوان الصهيوني والأمريكي المتواصل الذي يستهدف تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية والتي يجب التصدي لها موحدين من خلال تفعيل المقاومة الشاملة. وفق نص البيان الذي وصل القدس دوت كوم نسخةً عنه.

وشدد الحضور على أهمية الحراك السياسي الفلسطيني القائم من أجل وضع مسار وطني واضح لإجراء انتخابات شاملة وديمقراطية ونزيهة تكون جزء لا يتجزأ من جهود استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وهذا يستوجب تفعيل قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها في القاهرة وبيروت، كما يستدعي المسارعة في عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لبحث سبل مواجهة هذه المخاطر والتحديات من خلال الاتفاق على الإستراتيجية الوطنية والبرنامج السياسي المشترك، وإجراء الانتخابات الشاملة (رئاسية – تشريعية – مجلس وطني فلسطيني) بما يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوفير الشراكة الوطنية بعيداً عن الهيمنة والتفرد والإقصاء.

واتفق الحضور على استمرار الضغط الوطني الشعبي في الداخل والخارج من أجل إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة والتعامل مع الرؤية الوطنية التي أطلقتها القوى الثمانية كخارطة الطريق ورافعة وطنية مهمة يتم الارتكاز إليها في حل أي معضلات تعترض طريق إنجاز الوحدة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يوضح حقيقة استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

رام الله: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس لجنة الانتخابات

ترامب رفض طلب نتنياهو مساعدة أمن السلطة ماليا: "ليدفع هو"

وفد من حماس يغادر للقاهرة ومنها للخارج مع استمرار منع هنية من السفر

صحفي إسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية: "قد يلغيها عباس ..ودحلان والبرغوثي منافسان"

وفاة الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي

مرفق الرابط.. "تكافل" تعلن فتح باب التسجيل لمشروع الوصفات العلاجية لمرضى غزة

الأخبار الرئيسية

تسريبات إسرائيلية: سيناريو مرعب لحرب فظيعة قد تندلع وستدمر كل شيء

اسرائيل : حماس تمتلِك صواريخ جديدة تتحدّى “القبة الحديديّة” وأخرى ضربت حيفا

إسرائيل تدعو لاغلاق الاونروا وإسقاط حق العودة وتتهم كرهينبول بتسييس قضية اللاجئين

انتخابات

موقع عبري : الانتخابات الرئاسية تطلق معركة وراثة الرئيس عباس

112019712952888

كشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في إنقاذ جندي أسرته حماس عام 94