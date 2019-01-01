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نتنياهو: مشاركة منتخبنا في أولمبياد دبي للروبوت لم تكن صدفة

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: مشاركة منتخبنا في أولمبياد دبي للروبوت لم تكن صدفة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن مشاركة المنتخب الإسرائيلي لتصميم الروبوتات في أولمبياد دبي لم تكن صدفة، واصفا الزيارة بأنها تعكس ما يحدث "فوق سطح الماء".

وخلال استقباله المنتخب الإسرائيلي الذي شارك في أولمبياد الروبوتات في دبي قبل أيام، وهنأهم على فوزهم بالميدالية الفضية قائلا: "هناك بطبيعة الحال تيارات تحدث تحت سطح الماء، وهذا هو أحد الأسباب لذلك"
وأضاف: "السبب لقيام دولة إسرائيل بإقامة علاقات مع دول كثيرة هو امتلاكنا لتكنولوجيا ولقدرات عسكرية ومدنية من شأنها مواجهة عدو مشترك. وما قمتم به يشكل زيادة على ذلك، وهذا لا بأس به على الإطلاق".


وكان المنتخب الإسرائيلي شارك في المسابقة التي نظمتها إمارة دبي للربوت، وحصل على الميدالية الفضية، كما نال جائزة خاصة بفضل قيامه بتقديم مساعدة استثنائية لبعض الفرق الدولية المشاركة.

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