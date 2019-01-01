نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتى

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (11) مواطناً من الضفة، بينهم شقيقان وفتى.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم غالبيتهم أسرى سابقين وهم: معتصم تيسير سمارة (45 عاماً)، وشقيقه عدنان (35 عاماً)، ومصطفى عمر بدير (34 عاماً)، ومحمد منذر الزرعي (21 عاماً).

ومن مخيم عايدة في محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: أنس صلاح المساعيد (17 عاماً)، وعمر خالد المساعيد (33 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن موسى علي خريوش بني عودة من بلدة طمون، وثلاثة آخرين من محافظة نابلس وهم: كريم عجعج، وأحمد الخراز، وأحمد لبادة، ومواطن آخر من بلدة حلحول قضاء الخليل وهو محمود جواد الواوي، وهو أسير سابق.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأخذت قياسات منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس الشاب عمرو عرفات عيسى زعاقيق (17 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه وإصابته في القدم، كذلك اُعتقل المواطن رامي رفيق العلامي (16 عاماً)، وكلاهما من بلدة بيت أمر في الخليل.