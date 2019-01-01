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مقاومة الجدار والاستيطان ترفض قرار ترحيل مدير مكتب "هيومان رايتس ووتش"

الخميس 07 نوفمبر 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعربت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رفضها وادانتها لقرار العليا الإسرائيلية بتأييد قرار سابق لترحيل وطرد عمر شاكر مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في فلسطين .

وكانت العليا أقرت الثلاثاء، قرار إبعاد شاكر ومنحته مهلة 20 يومًا لمغادرة إسرائيل بحجة أنه ناشط في حركة المقاطعة الدولية (BDS).

واعتبر المهندس وليد عساف رئيس الهيئة ترحيل وطرد شاكر يؤثر وبشدة على حرية التعبير لكل الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكل المعارضين للاحتلال من فلسطينيين ومتضامنين أجانب.

وطالب بدروه عساف المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية والعربية إلى إصدار بيانات تدين هذا القرار وتسعى إلى طرد دولة الاحتلال من عضويتها.
كما ودعا إلى تفعيل توصيات مؤتمري المقاومة الشعبية اللذان عقدا مؤخرا ومن ضمنها تفعيل المقاطعة المحلية والدولية لمنتجات الاحتلال كافة ردا على هذا القرار  ووجه تحية خاصة إلى منظمة BDS ونشطائها مقدرا عاليا الدور النضالي الذي تقوم به في دعم نضال أبناء شعبنا.
#مقاومة الجدار والاستيطان

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