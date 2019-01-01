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برشلونة يُخطط للإطاحة بفالفيردي في ديسمبر

الخميس 07 نوفمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُخطط للإطاحة بفالفيردي في ديسمبر


وكالات / سما /

تعالت الأصوات مرة أخرى للمطالبة بإقالة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، من منصبه، عقب التعادل السلبي أمام سلافيا براج التشيكي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط نادي برشلونة بعقد مع فالفيردي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وتشير بعض التقارير إلى رغبة النادي الكتالوني في إنهاء العلاقة مع النملة والتعاقد مع مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن الأسماء المرشحة لخلافة فالفيردي هي إريك تين هاج الذي سيرحل عن آياكس في يونيو المقبل، ومارسيلو جاياردو الذي يقدم عروضاً مذهلة مع ريفر بليت، بالإضافة إلى رونالد كومان الذي يمتلك بنداً يسمح له بالرحيل إلى البارسا.

وقال الصحفي والمعلق التليفزيوني الأرجنتيني، كلاوديو بورجي: “مارسيلو جاياردو سيكون مدربا للبارسا في ديسمبر، هذه معلومات تتم معالجتها الآن، دي أونوفريو رئيس ريفر بليت قال إن جاياردو لن يرحل، إلا أنني أعرف من مصدر مباشر أنه سيذهب لبرشلونة في ديسمبر”.

وسبق أن ارتبط اسم جاياردو بقيادة الجهاز الفني لبرشلونة منذ أكثر من شهر، لكن النادي الكتالوني نفى وجود أي اتصالات معه في ذلك الوقت.

ويتعاون كلاوديو بورجي خلال الأعوام الأخيرة مع برشلونة، حيث ترتكز مهمته على اكتشاف المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية.

#برشلونة #فالفيردي

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