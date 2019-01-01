الشاباك يعيد الاسير سامر عربيد للتحقيق بعد خروجه من المستشفى

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر اسرائيلية عن ان الاسير سامر عربيد 44 عاما سيخرج من المستشفى حيث كان يتلقى العلاج جراء التعذيب خلال التحقيق معه على ايدي الشاباك بتهمة المسؤولية عن عملية عين بونين غرب رام الله قبل 3 اشهر والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان عربيد سيغادر مستشفى "هداسا" ويعود الى التحقيق لدى الشاباك".

وفي سبتمبر / أيلول ، تم نقل عربيد إلى المستشفى بعد أن تعرض للتعذيب على ايدي الشاباك اثناء التحقيق معه .

وقرر جيش الاحتلال هدم منزل الاسير قاسم شبلي احد المتهمين بتنفيذ عملية "عين بونين" غرب رام الله، وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، بأخذ قياسات المنزل الكائن في قرية كوبر.

وكانت اسرائيل اعتقلت اربعة مواطنين وهم سامر عربيد - 44 عاما من سكان رام الله، وقاسم شبلي - 25 عاما، ويزن مجماس - 25 عاما، وعضو آخر في الخلية هو نزام سامي يوسف أولد محمد 21 عاما من سكان بيرزيت بتهمة تنفيذ عملية عين بونين والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة بواسطة تفجير عبوة ناسفة داخل العين في 23/8 العام الحالي.