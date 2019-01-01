  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشاباك يعيد الاسير سامر عربيد للتحقيق بعد خروجه من المستشفى

الخميس 07 نوفمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعيد الاسير سامر عربيد للتحقيق بعد خروجه من المستشفى


القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر اسرائيلية عن ان الاسير سامر عربيد 44 عاما سيخرج من المستشفى حيث كان يتلقى العلاج جراء التعذيب خلال التحقيق معه على ايدي الشاباك بتهمة المسؤولية عن عملية عين بونين غرب رام الله قبل 3 اشهر والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة.

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان عربيد سيغادر مستشفى "هداسا" ويعود الى التحقيق لدى الشاباك".

وفي سبتمبر / أيلول ، تم نقل عربيد إلى المستشفى بعد أن تعرض للتعذيب على ايدي الشاباك اثناء التحقيق معه .

وقرر جيش الاحتلال هدم منزل الاسير قاسم شبلي احد المتهمين بتنفيذ عملية "عين بونين" غرب رام الله، وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، بأخذ قياسات المنزل الكائن في قرية كوبر.

وكانت اسرائيل اعتقلت اربعة مواطنين وهم سامر عربيد - 44 عاما من سكان رام الله، وقاسم شبلي - 25 عاما، ويزن مجماس - 25 عاما، وعضو آخر في الخلية هو نزام سامي يوسف أولد محمد 21 عاما من سكان بيرزيت بتهمة تنفيذ عملية عين بونين والتي اسفرت عن مقتل مستوطنة بواسطة تفجير عبوة ناسفة داخل العين في 23/8 العام الحالي.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يوضح حقيقة استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

رام الله: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس لجنة الانتخابات

ترامب رفض طلب نتنياهو مساعدة أمن السلطة ماليا: "ليدفع هو"

وفد من حماس يغادر للقاهرة ومنها للخارج مع استمرار منع هنية من السفر

صحفي إسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية: "قد يلغيها عباس ..ودحلان والبرغوثي منافسان"

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة

وفاة الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : حماس تمتلِك صواريخ جديدة تتحدّى “القبة الحديديّة” وأخرى ضربت حيفا

إسرائيل تدعو لاغلاق الاونروا وإسقاط حق العودة وتتهم كرهينبول بتسييس قضية اللاجئين

انتخابات

موقع عبري : الانتخابات الرئاسية تطلق معركة وراثة الرئيس عباس

112019712952888

كشف تفاصيل الفشل الإسرائيلي في إنقاذ جندي أسرته حماس عام 94

اقتحامات واعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة