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فيديو.. مان سيتي يخرج بأقل الأضرار من موقعة بيرغامو

الخميس 07 نوفمبر 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مان سيتي يخرج بأقل الأضرار من موقعة بيرغامو


وكالات / سما /

إنتهت المباراة التي جمعت مانشستر سيتي مع مضيفه أتلانتا بيرغامو الإيطالي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بتعادل الفريقين، بنتيجة ( 1-1 ).

بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الثالثة، فيما حصد أتلانتا النقطة الأولى، وبقي الأخير في المجموعة.

تقدم مانشستر سيتي بأول أهداف المباراة عن طريق نجمه رحيم سترلينج في الدقيقة السابعة، وأهدر جابرييل جيسوس فرصة الهدف الثاني بتضييعه ركلة جزاء في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 49، تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل بواسطة لاعب الوسط الكرواتي ماريو بازاليتيش.

وزادت محنة السيتي في الدقيقة 81 بتعرض حارس التشيلي كلاوديو برافو للطرد، ولكن بطل إنجلترا نجح في الحفاظ على التعادل بعد الظروف الصعبة التي واجهها.

#مان سيتي #بيرغامو

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