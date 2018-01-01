فيديو.. ريال مدريد يكسر النحس بسداسية ضد جالطة سراي

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصارا عريضًا بنتيجة (6-0) على ضيفه جالطة سراي التركي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مديد رودريجو "ثلاثية" في الدقائق 4 و7 و92، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 14 وبنزيما "هدفين" في الدقائق 46 و81.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

وكسر ريال مدريد النحس الذي لازمه في بطولة دوري الأبطال في المباريات على ملعبه، حيث كان آخر انتصار له ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في أكتوبر عام 2018.

وكشر ريال مدريد عن أنيابه مُبكرًا ونجح البرازيلي الشاب رودريجو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 4، حيث مرر مارسيلو الكرة إلى مواطنه، الذي استلم وسدد كرة أرضية أقصى يمين الحارس موسليرا.

وبعد 3 دقائق، نجح رودريجو في تسجيل الهدف الثاني، حيث استقبل كرة عرضية من مارسيلو حولها بالرأس في شباك موسليرا.

واستمر ضغط الملكي، حتى حصل توني كروس على ركلة جزاء إثر التحام عنيف من مدافع جالطة سراي، انبرى لها سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الذي سدد على طريقة "بانينكا" ليُضيف الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

ولم تظهر أي ردة فعل من جالطة سراي، الذي لم يُسدد أي كرة على مرمى ريال مدريد بعد الثلاثية الصادمة، وظهر الفريق تائها على أرض الملعب.

وقرر زيدان الدفع بالفرنسي فيرلاند ميندي بدلا من البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 43، والذي بدا وكأنه عانى من آلام.

ونجح رودريجو في قطع الكرة من أمام ماراكاو مدافع جالطة سراي، ومرر الكرة لبنزيما الذي أسكنها يمين الحارس موسليرا في الدقيقة 46.

وكاد إيدين هازارد أن يدون الخماسية لريال مدريد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لكن الحارس موسليرا تصدى لتسديدته وحولها إلى ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي إجراء تغييرين دفعة واحدة بإشراك دونك وبيرم بدلا من نزونزي وأندوني، ولاحقًا أشرك بويوك بدلا من ناجاتومو.

وحاول بنزيما تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 50، حيث استقبل تمريرة من توني كروس، وسدد بقوة لكن الكرة مرت أعلى مرمى موسليرا.

وبدأ زيدان في إراحة لاعبيه، حيث سحب كاسيميرو ودفع بلوكا مودريتش بدلا منه، وأخيرًا إيسكو بدلا من هازارد.

وواصل بنزيما إهدار الفرص، حيث سدد توني كروس كرة قوية تصدى لها الحارس موسليرا، ارتدت أمام بنزيما الذي سدد برعونة شديدة في الدقيقة 66.

وكاد البديل إيسكو أن يسجل بعد ثواني قليلة من مشاركته، حيث سدد كرة بالرأس تصدى لها الحارس موسليرا في الدقيقة 68.

أول تهديد صريح من جالطة سراي كان في الدقيقة 77، حيث سدد ليمينا كرة رأسية تصدى لها الحارس تيبو كورتوا على مرتين.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 81، حيث استلم تمريرة عرضية من زميله كارفاخال على الطرف الأيمن في منطقة الجزاء، وسجل في شباك موسليرا.

واختتم السداسية البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة 92، حيث استقبل تمريرة في العمق من بنزيما، وسدد على يمين الحارس موسليرا، ليدون الهاتريك الشخصي له.