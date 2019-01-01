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نجل نتنياهو يثير زوبعة: قبل حكم والدي لم يكن سوى البرتقال في إسرائيل

الخميس 07 نوفمبر 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يثير زوبعة: قبل حكم والدي لم يكن سوى البرتقال في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

آثار يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حالة من الجدل في الأوساط الإسرائيلية عقب حديثه في نيويورك بأن إسرائيل كانت دولة ذات اقتصاد شيوعي، وحين وصل والده للحكم للحكم لم يكن فيها سوى البرتقال.

وقال نجل نتنياهو خلال استضافته في جلسة بحضور إسرائيليين ويهود من الأميركيين: "إسرائيل كانت معزولة لأنها كانت ضعيفة، لقد غيّر والدي الاقتصاد الإسرائيلي وجعل منها دولة مزدهرة".

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن العديد من الحضور هاجموا يائير بسبب تصريحاته، وتم إخراجهم من قاعة المؤتمر.

وأضاف نجل نتنياهو أن "معظم الإسرائيليين يقدّرون ما فعله والدي، الوضع الاقتصادي والأمني هو الأفضل على الإطلاق.. لم تعد هناك حافلات تنفجر، وهناك سلام فعلي بيننا وبين دول الشرق الأوسط بما في ذلك الدول العربية، ومنذ فترة قليلة كان والدي في عُمان، الليبراليون لا يفهمون أن الفلسطينيين يمثلون واحد بالمائة فقط من الشرق الأوسط، هل تريدون أن يتم صنع السلام مع واحد بالمائة ونترك 99 بالمائة؟!".

وهاجم يائير وسائل الإعلام في إسرائيل، مدعيًا أنه وعائلته يتعرضون لمضايقات كثيرة، وأن هناك عملية قتل إعلامي لوالده نتنياهو وعائلته.

وادعى أن المشكلة ليست في النقد السياسي، ولكن في الهجوم الشخصي الذي لم يتوقف منذ 30 عامًا مشيرًا إلى أنه يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يرفض الصمت أمام ما يجري.

وزعم أنه لا يمر يومًا دون أن يتلقى فيه الكثير من التهديدات بقتله أو قتل والده، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وحاول الدفاع عن والدته، بالقول "الخطيئة الوحيدة لوالدتي هي أنها لم تتزوج من سياسي من اليسار" مشيرًا إلى أنها تتعرض للاضطهاد.

وبشأن إمكانية انضمامه للحياة السياسية، قال يائير إنه شخص سياسي لكنه لا يتطلع لذلك، وأنه يريد أن يكون مؤثرًا في المجتمع المدني مشيرًا إلى أنه ليس مبعوثًا عن والده نتنياهو الذي لا يبدو سعيدًا دائمًا بأقوال ابنه.

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