كيف تخفّت زوجة البغدادي في أعزاز السورية قبل اعتقالها؟

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، القبض على إحدى زوجات زعيم تنظيم الدولة السابق، أبي بكر البغدادي.

وقال أردوغان في كلمة بالقصر الجمهوري خلال احتفال بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس كلية الإلهيات في جامعة أنقرة، إن "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا.. لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. وكذلك، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا".

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه أردوغان مزيدا من التفاصيل، نقلت "سي أن أن"، عن مسؤول في الجيش الوطني السوري، قوله إن زوجة البغدادي وأطفالها قدموا إلى مدينة أعزاز في الشمال السوري منذ ستة أشهر.

وأوضح أنهم عاشوا طيلة هذه المدة بهويات مزورة، وحاولوا الاندماج مع السكان.

وكان قائد شرطة الجيش الوطني السوري، حسن الحسين، قال إن رسمية عواد، شقيقة البغدادي، وعائلتها كانوا يعيشون أيضا في شمال سوريا كلاجئين، بوثائق مزورة وأسماء مختلفة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأحد قبل الماضي، مقتل البغدادي في عملية خاصة في قرية باريشا بريف إدلب شمال سوريا، قبل أن يؤكد التنظيم الخبر الخميس الماضي.



وتضمن إعلان الولايات المتحدة وجود زوجتين للبغدادي في الموقع، وسط أنباء متضاربة عن مقتلهما في العملية.