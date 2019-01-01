لجنة الانتخابات تكشف : حماس وعدت بدراسة رسالة الرئيس عباس والرد عليها

رام الله / سما /



أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل أن الأجواء الإيجابية لا تزال موجودة، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات خاصة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن يوم الثلاثاء كان هناك اجتماع مع حركة حماس، لنبلغهم موقف الرئيس عباس على الموقف الخلافي، بخصوص إما عقد الاجتماع للحوار حول موضوع الانتخابات قبل إصدار المرسوم، أو بعد إصداره.

وأضاف: سبق ذلك رسالة الرئيس محمود عباس توضح رؤيته لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وبالتالي، جسّدت الرسالة حرص وإصرار الرئيس على إرادته السياسية لإجراء الانتخابات.

وتابع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: أن هذا الحرص أبدته حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وأستطيع أن أقول إنه لا زال هناك أجواء إيجابية نحو الدفع بإجراء هذه الانتخابات، واللجنة بدورها ستظل تدفع بهذا الاتجاه، وتحافظ على بث الروح الإيجابية بين الطرفين، حتى يتم إنجاز هذا الملف.

وقال كحيل: الرئيس عباس أصدر الرسالة يوم الإثنين، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام، وبالتالي لم تصلنا، ولا أعلم إذا وصلت الرئيس رسالة من فصائل مختلفة، ولكن ما نتابعه من أخبار أن هناك اجتماعات تجري في هذا الوقت.

وأضاف: بالنسبة لحركة حماس، عندما سلمناها نسخة الرسالة، وعدوا بأن تتم دراستها، والرد عليها، ونحن لم ننه مهمتنا في تكثيف المشاورات، وبالتالي نتوقع أن نذهب إلى غزة الأسبوع المقبل.

وشدّد كحيل على أن لجنة الانتخابات منذ أن كُلفت من الرئيس عباس بإجراء المشاورات مع الفصائل والمجتمع المدني، قامت بتعاون الجميع بإحراز تقدم ملموس، بعودة المسار الديمقراطي، ومنها التوافق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة، وأيضا على إصدار مرسوم واحد يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، الجميع يوافق على مبدأ الانخراط في العملية الانتخابية، وأكد على استعادة الوحدة الوطنية.

وجدد تأكيده على أن الأجواء الإيجابية تسود المشهد، وستقوم اللجنة بكافة الجهود للحفاظ على المناخ الإيجابي المحفز لتحقيق هذا الاستحقاق الديمقراطي.

