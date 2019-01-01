البنك الدولي يدعم مشروعا فلسطينيا لتسجيل الأراضي

رام الله / سما /

وقع البنك الدولي اتفاقية دعم مالي مع الحكومة الفلسطينية لدعم مشروع فلسطيني لتسجيل الأراضي.

ووقع على الاتفاقية التي لم يتم الكشف عن قيمتها، في رام الله كل من وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة وممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وذكر بيان صادر عن مكتب اشتية أن الاتفاقية المذكورة تستهدف دعم سلطة الأراضي من أجل دعم مشروع تسجيل الأراضي في فلسطين.

وشكر اشتية البنك الدولي على هذه المنحة لصالح سلطة الأراضي وبالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة، مؤكدا أن "الأرض في فلسطين ليست عقارا ولكن هي الوطن، وتسجيلها يأتي ضمن مشروعنا بإقامة دولتنا على حدود عام 1967".

وقال "نأمل أن يتم الانتهاء من تسجيل كافة الأراضي في فلسطين لتثبيت حقوق أصحابها، ومع نهاية العام سيتم إنهاء تسجيل 1.2 مليون دونم".

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يولي اهتمامه بهذا المشروع لـ "ارتباطه بالأرض وصمودنا ومشروعنا الوطني".