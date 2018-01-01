  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ازدياد السياحة الصينية إلى إسرائيل بنسبة 40.6%

الخميس 07 نوفمبر 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ازدياد السياحة الصينية إلى إسرائيل بنسبة 40.6%


القدس المحتلة / سما /

ارتفعت السياحة الصينية إلى إسرائيل بنسبة 40.6 في المائة، منذ بداية العام 2019، وذلك مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2018.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأربعاء"، الذي أوضح أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا إسرائيل خلال الفترة من كانون ثاني/يناير إلى تشرين اول/أكتوبر ارتفع بنسبة 40.6 فى المائة وفق المقارنة السنوية.

وقال مركز الإحصاء:" إن 129800 سائح صيني زاروا إسرائيل فى الأشهر العشرة الأولى، بارتفاع 92300 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وذكر التقرير أن ما مجموعه 3.74 مليون سائح زاروا إسرائيل في الفترة من كانون ثاني/يناير إلى تشرين اول/أكتوبر، بزيادة قدرها 10 في المائة عن عام 2018 التي بلغ عدد السياح خلالها 3.4 مليون سائح.

من جانبها قالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنه منذ بداية عام 2019، بلغ إجمالي إيرادات السياحة 5.37 مليار دولار أمريكي.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين: "على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، فإننا قادرون على تنفيذ سياسة التسويق الإسرائيلية على الصعيد العالمي وفقا لاستراتيجية مبتكرة تركز على الجمهور".

وتظهر البيانات أيضا أنه في الفترة من كانون ثاني/يناير إلى تشرين/أكتوبر، غادر 8 ملايين إسرائيلي إلى الخارج مقارنة مع 7.4 مليون شخص في نفس الفترة من العام الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

تقدير إسرائيلي يدعو نتنياهو لفك حصار غزة وإنشاء ميناء لها

صور : الإفراج عن الاسيرين الاردنيين اللبدي ومرعي ووصولهما عمان

موقع عبري : الكابوس الإسرائيلي قد يتحقق بفوز حماس في الانتخابات التشريعية و الرئاسية أيضا

لجنة الانتخابات المركزية تكشف عن تفاصيل لقائها بقيادة حماس والفصائل بغزة

وفد من حماس يغادر للقاهرة ومنها للخارج مع استمرار منع هنية من السفر

صحفي إسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية: "قد يلغيها عباس ..ودحلان والبرغوثي منافسان"

مصدر اقتصادي يكشف عن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ومصر

الأخبار الرئيسية

الرئيس

رام الله: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس لجنة الانتخابات

بعد تهديد حماس.. موقع عبري يوضح حقيقة استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر القادمة

مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية.. شروط تعجيزية واتهامات متبادلة وانذار بالتوجه إلى انتخابات ثالثة

مرعي

الأسير المحرر مرعي يروى تفاصيل اعتقاله بسجون الاحتلال.. فماذا قال عن فلسطين؟

سيناريو الرعب القادم.. اقتحام فلسطين من لبنان وغزة وشطب الدولة العبرية من على الخريطة