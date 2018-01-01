ازدياد السياحة الصينية إلى إسرائيل بنسبة 40.6%

القدس المحتلة / سما /

ارتفعت السياحة الصينية إلى إسرائيل بنسبة 40.6 في المائة، منذ بداية العام 2019، وذلك مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2018.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأربعاء"، الذي أوضح أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا إسرائيل خلال الفترة من كانون ثاني/يناير إلى تشرين اول/أكتوبر ارتفع بنسبة 40.6 فى المائة وفق المقارنة السنوية.

وقال مركز الإحصاء:" إن 129800 سائح صيني زاروا إسرائيل فى الأشهر العشرة الأولى، بارتفاع 92300 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وذكر التقرير أن ما مجموعه 3.74 مليون سائح زاروا إسرائيل في الفترة من كانون ثاني/يناير إلى تشرين اول/أكتوبر، بزيادة قدرها 10 في المائة عن عام 2018 التي بلغ عدد السياح خلالها 3.4 مليون سائح.

من جانبها قالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنه منذ بداية عام 2019، بلغ إجمالي إيرادات السياحة 5.37 مليار دولار أمريكي.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين: "على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، فإننا قادرون على تنفيذ سياسة التسويق الإسرائيلية على الصعيد العالمي وفقا لاستراتيجية مبتكرة تركز على الجمهور".

وتظهر البيانات أيضا أنه في الفترة من كانون ثاني/يناير إلى تشرين/أكتوبر، غادر 8 ملايين إسرائيلي إلى الخارج مقارنة مع 7.4 مليون شخص في نفس الفترة من العام الماضي.